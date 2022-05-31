В України в Європі є союзники, які можуть безпосередньо втрутитися у війну з Росією.

Про це в інтерв'ю «24 каналу» розповів російський публіцист і політичний діяч Андрій Піонтковський.

На його думку "Стара Європа" не наважиться надати суттєву допомогу Україні. Однак, наша країна може отримати надійних і рішучих союзників в особі країн Балтії, Польщі та Словаччини.

Зокрема, Піонтковський навів як приклад виступ прем'єра Словаччини на форумі в Давосі, де він нагадав представникам інших країн про те, що українці вмирають в тому числі і за їхні будинки.

«Я майже впевнений, що при гіршому сценарії – системи залпового вогню не дійшли, Наступ росіян триває, представники цих країн почнуть воювати в Україні. Я говорю про введення військ Польщі, країн Балтії та Фінляндії», - заявив Піонтковський.

На його думку, представники цих країн розуміють, що Росія представляє для них таку ж загрозу, як і для України. Піонтковський зазначив, що багато хто зараз боїться «своїх Буч».

За прогнозом Піонтковського, разом ці країни можуть запропонувати Україні близько 60 мільйонів підготовлених військових.

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