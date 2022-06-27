Литва заявила, що припиняє транзит попавших під санкції ЄС російських товарів в Калінінград через залізницю. Через це Кремль почав погрожувати Литві.
Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс висловився з цього приводу в інтерв'ю "24 каналу".
За його словами, питання "блокади Калінінграда" стосується більше не Литви, а всіх санкцій ЄС.
"Це "російська гра" – вони хочуть не тільки послабити санкції, але і "роздути питання", що впровадження санкцій проти росії не продумано", - відповів депутат Пятрас Ауштрявічюс.
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Він зазначив, що там все продумано. Регламент не передбачає транзиту санкційних товарів до Калінінграда через Литву. Але росія хоче, щоб ЄС якось натиснув на Литву з питання так званого "коридору в Калінінград". При цьому депутат заявив, що тільки Литва буде вирішувати це питання, а не Євросоюз.
"Литва ніколи на це не погодиться, як і не згодна Польща. Ми в цьому не зацікавлені. Литва повністю підтримує санкції. Ми знаємо, що хоче росія і підтримуємо Україну. Тому ми не беремо участі в цій грі. До того ж росія повинна пам'ятати, що наша країна закривається 5 пунктом договору НАТО", – пояснив він.
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