Об это свидетельствует полная расшифровка беседы президентов Франции и РФ, опубликованная французской газетой Le Tempes и переведенная российским изданием «Медуза».
Известно, что разговор политиков состоялся утром 20 февраля – за четыре дня до начала полномасштабной войны.
На протяжении всего разговора Макрон пытался снизить уровень напряженности и добиться от путина гарантий того, что российские войска не вторгнутся в Украину. Путин же не скрывал своего раздражения и постоянно жаловался на Украину.
Кремлевский диктатор был возмущен тем, что Киев якобы не соблюдает Минские соглашения, а также не хочет вести переговоры с назначенной Москвой «верхушкой» ОРДЛО.
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«По факту наш дорогой коллега господин Зеленский ничего не делает. Он лжет вам», - возмущался путин.
Президент рф настаивал на том, что Украина якобы должна вести переговоры напрямую с главарями «Л/ДНР», а когда президент Франции заявил, что это нереально, а «сепаратистские группы» не могут участвовать в законотворчестве страны, путин разразился гневной тирадой.
«Послушай меня внимательно: принцип диалога заключается в том, чтобы учитывать интересы другой стороны. Послушай меня внимательно. Ты меня слышишь? Я повторю еще раз. Сепаратисты, как ты их называешь, отреагировали на предложения украинских властей. Они ответили, но эти же власти не последовали их примеру», - давил на Макрона путин.
Кремлевский диктатор также утверждал, что правительство Украины якобы не было избрано демократически, в очередной раз поднимая свою любимую тему «госпереворота». В этот раз он заявил, что Зеленский якобы один из тех, кто несет за него ответственность.
В свою очередь, Макрон в ходе разговора старался добиться от путина подтверждение того, что после "учений" россия отведет войска от границы Украины. Кроме того, президент Франции предложил своему российскому коллеге организовать его встречу с президентом США Джо Байденом.
Напомним, оккупанты обстреляли толпу людей, которые набирали воду.
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