Президент Байден та колишній президент Дональд Трамп місяцями публічно обмінювалися звинуваченнями один одного під час передвиборчої кампанії.

Відколи Трамп став передбачуваним кандидатом у президенти США від республіканської партії, Трамп та його передвиборчий штаб зосередили увагу на нападках на Байдена з питань імміграції та економіки, які, як показали опитування, викликають найбільше занепокоєння у багатьох виборців.

Трамп також, ймовірно, під час дебатів критикує нещодавній указ Байдена про імміграцію, який не дозволяє мігрантам шукати притулку на південному кордоні, коли кількість перетинів кордону різко зростає.

Байден, ймовірно, спробує відхилити критику Трампа, наголосивши на зусиллях своєї адміністрації щодо скорочення споживчих витрат на такі речі, як ліки, що відпускаються за рецептом, банківські збори та витрати на авіаперевезення. подорожувати.

Байден та його передвиборчий штаб часто сигналізували про те , що вони планують натиснути на Трампа з питань абортів та демократії, двох питань, з яких опитування показують, що виборці більше довіряють президентові, ніж його попереднику.

Президент США загалом був стриманий, коли говорив про обвинувальний вирок Трампу у його справі про таємні гроші на Манхеттені.

Деякі демократи закликали Байдена бути агресивнішим і голосніше називати свого опонента «засудженим злочинцем».

Джерело: nytimes .

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