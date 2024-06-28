Реальність президентської боротьби 2024 року настає зараз, коли перші дебати виборчого циклу продемонстрували два основні варіанти, які мають виборці США в листопаді.

Джо Байден невиразно бурмотів під час дебатів, не зумівши знайти в іншому добре продуману фразу, Дональд Трамп ухилявся від відповіді на складні питання.

Поки невідомо, чи схиляє цей провал виборців, що не визначилися, на бік одного чи іншого кандидата.

Політологи кажуть, що Байден викликав колишнього президента на дебати - у ретроспективі виглядає як стратегічна помилка.

Виборці регулярно кажуть, що їх непокоїть вік Байдена та його придатність до посади. Ці дебати не розвіють їхні побоювання.

Різні бачення були яскраво продемонстровані під час дебатів.

Двоє кандидатів у президенти продемонстрували різницю двох Америк, в яких вони живуть.

Трамп неодноразово говорив про те, як США зазнали невдачі, що Байден був гіршим президентом в історії країни і як світ зараз гнітюче дивиться на країну.

«Джо наша країна руйнується. Ми сидимо тут і витрачаємо багато часу на ці дебати. Це не має бути дискусією. Він найгірший президент, він сказав про мене лише тому, що я це сказав. Але подивіться, він найгірший президент в історії нашої країни. Він зруйнував нашу країну.

Байден не погодився, запропонувавши оптимістичний погляд на США на світовій арені.

«Ми найшанованіша країна у світі. Ми є Сполучені Штати Америки. Немає нічого понад наші можливості. У нас найкраща армія у світовій історії, найкраща у світовій історії. Ніхто не думає, що ми слабкі. Ніхто не хоче з нами жартувати, ніхто».

Джерело: theguardian .

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