Артилерійська війна в Україні може змінитися, і є ознаки того, що українці знищують російські знаряддя набагато швидшими темпами.

Якщо ці ознаки точні, це може стати поворотним моментом у війні - це також може бути ознакою того, що традиційна артилерія вразлива для нової зброї

Артилерія грає центральну роль російському способі ведення війни. Деякі описують російські сухопутні війська як переважно артилерійську армію, яка, як не дивно, має багато танків.

"Простіше кажучи, Росія використовує артилерію як основну форму ураження в далеких і ближніх боях", - йдеться у звіті аналітичного центру RUSI за 2023 рік про російську артилерію.

Недоліки як обладнання та особового складу в танкових та піхотних підрозділах можуть бути компенсовані достатньою вогневою міццю артилерії.

Взяття міст, вулиця за вулицею вимагає висококваліфікованої та дисциплінованої піхоти, але натомість Росія може просто використати свою артилерію, щоб зрівняти із землею квартал за кварталом.

В атаці російська артилерія завдає більшої частини збитків , а перевага Росії в артилерії робить українські контрнаступи дорогими.

Термінова спроба завдати більше артилерійських боєприпасів в Україну лише частково відновить рівновагу.

Проте все може кардинально змінитись, якщо Україна зможе легко виявити та знищити російську артилерію. Втративши свою основну зброю, Росія буде позбавлена ​​іклів. І це, мабуть, почалося.

Джерело: forbes.