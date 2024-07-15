Брюссель, все больше раздраженный обструкцией Виктора Орбана внешней политике ЕС, обдумывает беспрецедентный шаг — бойкотировать саммит по иностранным делам Венгрии в следующем месяце.

Министры иностранных дел стран Европейского союза намерены проигнорировать Венгрию, организовав в августе собственный саммит по иностранным делам вместо поездки в Будапешт на мероприятие премьер-министра Виктора Орбана.

Венгрия, председательствующая в Совете ЕС, планирует провести в Будапеште 28–29 августа саммит по иностранным делам.

Это прекрасная возможность для Орбана попытаться сформировать внешнеполитическую повестку блока, а для его министра иностранных дел Петера Сийярто оказаться в центре внимания.

Однако после того, как Орбан воспрепятствовал оказанию помощи Украине и своим самопровозглашенным мирным визитам к Путину и Си Цзиньпину, которые он не согласовал с 26 другими национальными лидерами ЕС, многие министры иностранных дел искали способ не стать реквизитом в том, что, по их мнению, станет очередным пропагандистским шоу Орбана.

Появляется Жозеп Боррель. Глава внешнеполитического ведомства ЕС созовет министров на «формальный» совет по иностранным делам одновременно с саммитом Орбана, сообщают три дипломата ЕС, напрямую осведомленные о плане и пожелавшие остаться неназванными из-за деликатного характера этого шага.

Это произошло после того, как спецпредставитель Венгрии в ЕС Балинт Одор подвергся резкой критике со стороны своих коллег на встрече в начале этого месяца, а единственной страной, которая не выступила, была Словакия. Бойкотируя саммит по иностранным делам, министры надеются ограничить "троллинг" со стороны Венгрии.

«Если в тот же день состоится официальное заседание совета по иностранным делам, организованное верховным представителем [Боррелем], министры не смогут приехать в Будапешт», — сказал один из дипломатов.

Другой добавил, что, бойкотируя встречу в Будапеште, другие министры иностранных дел хотели «послать четкий сигнал о том, что Венгрия не выступает от имени ЕС».

Источник: politico.