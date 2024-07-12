Самопровозглашенная премьер-министром «миссия мира 3.0» напоминает предложения Муссолини выступить арбитром в мирных переговорах между Гитлером — его партнером по Стальному пакту — и Великобританией и Францией.

Венгрия едва успела вступить в шестимесячный срок председательства в Совете ЕС, как премьер-министр Виктор Орбан улетел с так называемой «миротворческой миссией».

Заскочив в Киев , он предложил президенту Украины согласиться на немедленное прекращение огня с Россией.

Затем он отправился в Москву на еще одну дружескую встречу с Путиным, печально повторив рассказ российского лидера о том, что Европа разжигает войну; а оттуда в Пекин.

«Число стран, которые могут говорить с обеими воюющими сторонами, уменьшается», — сказал Орбан.

Большинство членов ЕС не хотят иметь ничего общего с венгерским другом Путина — и ясно дали понять, что он, конечно, не говорил от их имени в Киеве, Москве или Пекине.

Единственное подходящее сравнение для самопровозглашенной «миссии мира 3.0» Орбана — это щедрые предложения Бенито Муссолини выступить арбитром мирных переговоров между Адольфом Гитлером — его партнером по Пакту стали — и Великобританией и Францией в 1939 году.

Дуче попросил своего министра иностранных дел и зятя графа Галеаццо Чиано возглавить эту фарсовую акцию, в то время как Великобритания и Франция были поставлены перед свершившимся фактом и строго прочитаны лекции о том, что «настоящий мир» невозможен, если они будут настаивать на восстановлении независимости Австрии, Чехословакии и Польши.

Правда, Орбан, возможно, не зашел так далеко, чтобы выдвинуть бескомпромиссное предложение «территории в обмен на мир», но он также не предпринял никаких усилий, чтобы дистанцироваться от заявления Путина после встречи, повторив требование Кремля.

Источник: politico.