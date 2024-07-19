Артиллерийская война в Украине может измениться, и есть признаки того, что украинцы уничтожают российские орудия гораздо более быстрыми темпами.

Если эти признаки точны, это может стать поворотным моментом в войне - это также может быть признаком того, что традиционная артиллерия уязвима для нового оружия

Артиллерия играет центральную роль в российском способе ведения войны. Некоторые описывают российские сухопутные войска как в основном артиллерийскую армию, у которой, как ни странно, много танков.

«Проще говоря, Россия использует артиллерию как основную форму поражения в дальних и ближних боях», — говорится в отчете аналитического центра RUSI за 2023 год о российской артиллерии.

Недостатки в качестве оборудования и личного состава в танковых и пехотных подразделениях могут быть компенсированы достаточной огневой мощью артиллерии.

Взятие городов, улица за улицей требует высококвалифицированной и дисциплинированной пехоты, но вместо этого Россия может просто использовать свою артиллерию, чтобы сравнять с землей квартал за кварталом.

В атаке российская артиллерия наносит большую часть урона, а преимущество России в артиллерии делает украинские контрнаступления дорогими.

Срочная попытка доставить больше артиллерийских боеприпасов на Украину лишь отчасти восстановит равновесие.

Однако все может кардинально измениться, если Украина сможет легко обнаружить и уничтожить российскую артиллерию. Лишившись своего основного оружия, Россия будет лишена клыков. И это, возможно, началось.

Источник: forbes.