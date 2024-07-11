Направляясь в Вашингтон после визита в Киев, Москву и Пекин, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может рассматривать возможность союза с Трампом, если тот будет избран президентом США в ноябре.

Спустя несколько дней после того, как Венгрия на шесть месяцев приняла председательство в Совете Европейского союза, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан метался между Киевом , Москвой и Пекином в качестве самопровозглашенного переговорщика и самопровозглашенного миротворца.

В видеоролике, опубликованном в Twitter, Орбан приветствовал Китай как единственную мировую державу, «явно приверженную миру» между Россией и Украиной, а себя в завершение встречи с председателем КНР Си Цзиньпином представил как человека, выполняющего миссию мира.

«Это важно для Венгрии и всего Европейского союза», — сказал он в том же видео, которое опубликовал в Twitter с взлетно-посадочной полосы в Пекине, и добавил: «Мы продолжим нашу работу».

В более раннем твите от 5 июля Орбан признал, что у него нет мандата на ведение переговоров от имени ЕС.

Однако он послал неоднозначные сигналы, добавив: «Мы не можем сидеть и ждать, пока война чудесным образом закончится. Мы послужим важным инструментом в осуществлении первых шагов к миру».

ЕС сделал ему строжайший выговор после его встречи с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что он «ни в какой форме не представляет ЕС».

Нет ничего нового в поддержке премьер-министром Венгрии Орбаном России или заигрываниях с Китаем . За последние два года он неизменно выступал против санкций Евросоюза против Москвы и пытался заблокировать помощь Украине.

Помимо того, Орбан стал ведущей фигурой в ультраправой экосистеме Европы, он также хочет позиционировать себя как единомышленника Дональда Трампа.

Пьер Арош, доцент кафедры европейской и международной политики и научный сотрудник Института Жака Делора, аналитического центра, заявил, что Орбан в настоящее время проводит «подготовительную работу», чтобы иметь готовую сделку для Трампа, если и когда он снова станет президентом США.

Источник: dw.com.