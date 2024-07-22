У рамках своєї передвиборчої кампанії Урсула фон дер Ляйєн виступила на підтримку європейського «повітряного щита» під централізованим контролем.

Замість того, щоб європейські країни розробляли власні проекти протиповітряної оборони, співпрацюючи під егідою НАТО, фон дер Ляйєн виступає за «справжній європейський оборонний союз» — із собою як генералісімус.

Щоб прискорити темпи, вона передбачає створити «єдиний ринок оборони», який би централізував військові закупівлі ЄС, що дозволило б брюссельській бюрократії значною мірою виключити Великобританію та США.

Згідно зі схемою фон дер Ляйєн, усі держави-члени будуть змушені закуповувати окремі системи, вироблені виключно в ЄС, такі як франко-італійська Samp/T.

Але Німеччина вже створює власний «повітряний щит», використовуючи комбінацію американських, ізраїльських та вітчизняних технологій — за участю Великобританії.

За іронією долі, коли фон дер Ляйєн була міністром оборони Німеччини при Ангелі Меркель, вона відстоювала право своєї країни розробляти власну політику національної оборони в рамках НАТО.

В даний час під егідою НАТО Європа захищена від повітряного нападу, переважно, американськими ракетними системами Patriot, розміщеними на її східних кордонах.

Інтегровані можливості ППО альянсу перевірено та випробувано, не в останню чергу в Україні. Нещодавно НАТО замовило 1000 нових ракет Patriot для поповнення своїх запасів, поставлених спільним американсько-німецьким консорціумом.

Все це та багато іншого буде загублено пропонованим Брюсселем поглинанням оборони. Хоча «президент фон дер Ляйєн» (як себе називає ця держслужбовця) стверджує, що робить Європу «невразливою для Трампа», оборонний союз, що пропонується нею, буде не менш протекціоністським, ніж сам Трамп.

Замість того, щоб дозволити державам-членам ЄС адаптувати свою політику закупівель до власних потреб, у рамках загальної стратегії НАТО, нова система повітряного щита ЄС призведе до списання Patriot та заміни їх потенційно менш надійними європейськими моделями, на розробку яких піде багато років.

Джерело: telegraph .

Читайте також:

Путін, Сі та Трамп проти Урсули фон дер Ляйєн: чому для України важливо, щоб вона зберегла посаду.

Як виборча кампанія, Трампа розкриває його диктаторські наміри: у чому головна небезпека для демократів.

Байден переживає критичний момент: демократи посилили заклики відмовитись від виборів.