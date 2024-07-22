Председатель Комиссии должен призвать государства-члены увеличить расходы на оборону, а не придумывать новые способы расширения влияния Брюсселя.

В рамках своей предвыборной кампании Урсула фон дер Ляйен выступила в поддержку европейского «воздушного щита» под централизованным контролем.

Вместо того чтобы европейские страны разрабатывали собственные проекты противовоздушной обороны, сотрудничая под эгидой НАТО, фон дер Ляйен выступает за «настоящий европейский оборонный союз» — с собой в качестве генералиссимуса.

Чтобы ускорить темпы, она предполагает создать «единый рынок обороны», который централизовал бы военные закупки ЕС, что позволило бы брюссельской бюрократии в значительной степени исключить Великобританию и США.

Согласно схеме фон дер Ляйен, все государства-члены будут вынуждены закупать отдельные системы, произведенные исключительно в ЕС, такие как франко-итальянская Samp/T.

Но Германия уже создает свой собственный «воздушный щит», используя комбинацию американских, израильских и отечественных технологий — при участии Великобритании.

По иронии судьбы, когда фон дер Ляйен была министром обороны Германии при Ангеле Меркель, она отстаивала право своей страны разрабатывать собственную политику национальной обороны в рамках НАТО.

В настоящее время под эгидой НАТО Европа защищена от воздушного нападения, в основном, американскими ракетными системами Patriot, размещенными на ее восточных границах.

Интегрированные возможности ПВО альянса проверены и испытаны, не в последнюю очередь на Украине. Недавно НАТО заказало 1000 новых ракет Patriot для пополнения своих запасов, которые будут поставлены совместным американо-германским консорциумом.

Все это и многое другое будет погублено предлагаемым Брюсселем поглощением обороны. Хотя «президент фон дер Ляйен» (как себя именует эта госслужащая) утверждает, что делает Европу «неуязвимой для Трампа», предлагаемый ею оборонный союз будет не менее протекционистским, чем сам Трамп.

Вместо того чтобы позволить государствам-членам ЕС адаптировать свою политику закупок к собственным потребностям, в рамках общей стратегии НАТО, новая система воздушного щита ЕС приведет к списанию Patriot и замене их потенциально менее надежными европейскими моделями, на разработку которых уйдут многие годы.

Источник: telegraph.

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