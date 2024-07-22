Частина американців вказала на тривожні моменти в поведінці Джо Байдена, коли американський президент здавався відстороненим чи спантеличеним, плутав слова та людей.

Президент США Джо Байден офіційно зняв свою кандидатуру з президентських виборів 2024 року. Світові лідери та дипломати висловили йому вдячність та назвали його рішення розумним кроком. При цьому Джо Байден зіштовхнувся з новим випробуванням після відмови балотуватися.

81-річний президент написав у соціальних мережах, що він "зосередить всю свою енергію на своїх обов'язках президента на ту частину свого президенського терміну, що залишилася".

До завершення терміну повноважень Байдена залишилося близько шести місяців - 183 дні. Відомості з Білого дому стверджували протягом тижнів, що провал Байдена на важливих дебатах був винятком і що президент залишається придатним для виконання обов'язків. Однак представники адміністрації, законодавці обох політичних партій і донори-демократи почали висловлювати питання щодо придатності президента.

Вони вказали на тривожні моменти в поведінці Джо Байдена, коли американський президент здавався відстороненим або спантеличеним, плутав слова та людей.

"Якщо Джо Байден не годиться для участі в президентських перегонах, він не годиться і для роботи на посаді президента. Він повинен негайно піти у відставку", - заявив речник палати представників та республіканець Майк Джонсон.

Демократичні лідери не підтримують цей погляд. Вони висловлювали вдячність Байдену, деякі з них навіть заявили, що залишаються впевненими в його лідерських якостях на посаді президента.

Деякі офіційні особи та союзники Демократичної партії конфіденційно висловлювали думку, що звільнення Байдена з посади президента і негайне призначення віце-президента Харріс на цю посаду в Овальному кабінеті можуть надати додаткові політичні переваги в протистоянні з Дональдом Трампом.

Зовнішні медичні та політичні експерти відзначили, що робота в передвиборній кампанії, яка потребує від Байдена активізації виборців, взаємодії з донорами та виступів з агітаційними промовами по всій країні, вимагає інших фізичних і когнітивних навичок, ніж робота на посаді президента, де він приймає рішення, оточений радниками. Деякі зазначають, що Байден готовий досидіти свій термін.

Девід Грабовскі, професор Гарвардської медичної школи, який спеціалізується на вивченні старіння, підкреслив різницю між здатністю Байдена досидіти місяці свого президентства і його здатністю зробити це ще на один термін.

"З погляду старіння та здоров'я це відрізняється від його придатності служити сьогодні до кінця його поточного терміну. Ці два чинники мають оцінюватись незалежно", - додав медик.

Джерело: Washingtonpost.

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