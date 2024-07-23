Віце-президент Камала Гарріс, ймовірно, продовжить слідувати зовнішньополітичним принципам Джо Байдена щодо ключових питань, таких як Україна, Китай та Іран. Проте, якщо вона стане президентом після перемоги на виборах у листопаді, можна очікувати більш жорсткої позиції щодо Ізраїлю у контексті конфлікту в Газі, пише видання The Straits Times.

Як фаворитка на номінацію після підтримки Байдена 21 липня, Гарріс має значний досвід і зв'язки з світовими лідерами, здобуті під час роботи в Сенаті та як заступник президента. Однак її кампанія зіштовхується з проблемами, зокрема з міграційною кризою на кордоні США і Мексики, що стало важливою темою для республіканців.

Декілька аналітиків вважають, що президентство Гарріс ймовірно збережеться в рамках адміністрації Байдена, хоча її риторика може стати більш енергійною. Вона вже показала свою підтримку НАТО і України, що контрастує з позицією Дональда Трампа, який критикував альянс і сумнівався в подальшій підтримці Києва.

Гарріс продовжує виступати з жорсткою позицією щодо Росії та Китаю. Під час Мюнхенської конференції з безпеки 2024 року вона засудила російське вторгнення в Україну та підтвердила прихильність США до статті 5 НАТО. Щодо Китаю, Гарріс підтримує політику протидії впливу Пекіна, зокрема в Південно-Східній Азії.

Якщо Гарріс стане президентом, вона, ймовірно, буде ставити в центрі своєї зовнішньої політики питання Ізраїлю та палестинського конфлікту, можливо, з більш жорсткою риторикою в порівнянні з Байденом. Вона вже критично висловлювалась щодо дій Ізраїлю в Газі і не виключала можливість наслідків для Ізраїлю при ескалації конфлікту.

Що стосується Ірану, Гарріс, ймовірно, буде продовжувати жорстку позицію щодо його ядерної програми. Хоча Байден не виявляв великого інтересу до відновлення угоди з Тегераном, Гарріс, ймовірно, не робитиме серйозних кроків без готовності Ірану до переговорів.

Джерело: The Straits Times

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