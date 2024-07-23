Віце-президент Камала Гарріс, ймовірно, продовжить слідувати зовнішньополітичним принципам Джо Байдена щодо ключових питань, таких як Україна, Китай та Іран. Проте, якщо вона стане президентом після перемоги на виборах у листопаді, можна очікувати більш жорсткої позиції щодо Ізраїлю у контексті конфлікту в Газі, пише видання The Straits Times.

Як фаворитка на номінацію після підтримки Байдена 21 липня, Гарріс має значний досвід і зв'язки з світовими лідерами, здобуті під час роботи в Сенаті та як заступник президента. Однак її кампанія зіштовхується з проблемами, зокрема з міграційною кризою на кордоні США і Мексики, що стало важливою темою для республіканців.

Декілька аналітиків вважають, що президентство Гарріс ймовірно збережеться в рамках адміністрації Байдена, хоча її риторика може стати більш енергійною. Вона вже показала свою підтримку НАТО і України, що контрастує з позицією Дональда Трампа, який критикував альянс і сумнівався в подальшій підтримці Києва.

Конгрес США

Гарріс продовжує виступати з жорсткою позицією щодо Росії та Китаю. Під час Мюнхенської конференції з безпеки 2024 року вона засудила російське вторгнення в Україну та підтвердила прихильність США до статті 5 НАТО. Щодо Китаю, Гарріс підтримує політику протидії впливу Пекіна, зокрема в Південно-Східній Азії.

Якщо Гарріс стане президентом, вона, ймовірно, буде ставити в центрі своєї зовнішньої політики питання Ізраїлю та палестинського конфлікту, можливо, з більш жорсткою риторикою в порівнянні з Байденом. Вона вже критично висловлювалась щодо дій Ізраїлю в Газі і не виключала можливість наслідків для Ізраїлю при ескалації конфлікту.

США, Білий дім, санкції

Що стосується Ірану, Гарріс, ймовірно, буде продовжувати жорстку позицію щодо його ядерної програми. Хоча Байден не виявляв великого інтересу до відновлення угоди з Тегераном, Гарріс, ймовірно, не робитиме серйозних кроків без готовності Ірану до переговорів.

Джерело: The Straits Times

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