Рішення президента США Джо Байдена відмовитися від перегонів і ставить Камалу Харріс перед важливим, негайним рішенням: кого обрати своїм напарником у передвиборчій гонці.

Віцепрезидентці США Камалі Харріс негайно потрібно прийняти важливе рішення - обрати свого кандидата на посаду віцепрезидента. Названо трьох фаворитів на посаду віце-президента США від Камали Гарріс.

Два губернатори-демократи, Джош Шапіро з Пенсільванії та Рой Купер із Північної Кароліни, а також сенатор від Арізони Марк Келлі стали першими фаворитами на посаду віце-президента Камали Харріс. Тріо входить до 10 демократів, яких перевіряють на посаду віце-президента США від Камали Харріс.

Процес перевірки, який зазвичай займає кілька місяців, буде прискорено, щоб завершитись до початку національного з'їзду Демократичної партії, який відкриється у Чикаго 19 серпня.

Губернатор Пенсільванії Джош Шапіро прийняв посаду рік тому і вже став визнаною зіркою Демократичної партії. Він має юридичну освіту та значний досвід роботи генеральним прокурором, успішно здобуваючи популярність в боротьбі з республіканцями. Демократи вважають Шапіро ключовим фігурантом для ролі віце-президента США.

Губернатор Північної Кароліни Рой Купер отримав високу оцінку від демократів за свою увагу до економічного розвитку і високі рейтинги підтримки в політично конкурентному штаті, який підтримував Дональда Трампа на виборах 2016 і 2020 років.

Сенатор США Марк Келлі, відомий своїм поміркованим підходом у штаті, де традиційно перемагають республіканці, збирає підтримку від Демократичної партії. Він є колишнім капітаном ВМС і астронавтом, а також чоловіком Габріель Гіффордс, яка була серйозно поранена у стрілянині 2011 року. Питання насильства з використанням вогнепальної зброї стало для нього ключовим.

Джерело: Тhe Guardian.

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