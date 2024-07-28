Серед ймовірних кандидатів у віцепрезиденти США від Демпартії Рой Купер - губернатор для демократів, штату Північної Кароліни.

Як кандидат описово підходить під головні критерії, які необхідні Камалі Гарріс.

Щодо України - вже на 6 день від початку війни в Україні оголосив санкції проти рф на рівні штату.

Доручив Національній гвардії штату організувати та направити військово-гуманітарну підтримку Україні, серед якої була як вогнепальна зброя, так й бронетранспортери М-113. Важливо, що це квітень 2022 р., коли тема передачі бронетехніки Україні не була популярною.

2022 рік затвердив на рівні штату роком вшанування «Пам’яті жертвам Голодомору». Упродовж наступних років відзначався рядом дій та закликів на підтримку України.

Джош Шапіро - найбільш бажаний для Гарріс та найбільш прошений кандидат у віцепрезиденти. Але 4 дні тому він казав, що не зацікавлений в цій посаді. Зараз йдуть вмовляння з боку партії, щоб він змінив думку.

Ймовірно, Шапіро не хоче пов’язувати себе з Гарріс, бо він є одним з головних претендентів на наступні президентські вибори.

Відзначався неодноразовими заявами у підтримку України, але набагато менше активностей у наш бік ніж у Келлі, Купера чи Прітцкера.

Марк Келлі. Серед головних претендентів, біла статна людина, військовий, астронавт. Провів вже 2 зустрічі з Камалою Гарріс. Схоже не проти бути віцепрезидентом, але проблема в тому, що він сенатор. У разі якщо він погодиться бути віцепрезидентом демократи можуть втратити більшість в Сенаті.

Плюс у сенатора трохи менше можливостей ніж у губернаторів з якими він конкурує. Тому в моєму рейтингу вірогідності він на 3 місці.

Щодо України – проукраїнський У 2023 р. здійснив 2 візити в Україну. Перший візит за словами Келлі «щоб переконатись, що Україна для підготовки наступу отримує необхідну зброю та дізнатись, що треба ще». Другий «в рамках двопартійних дій для розблокування допомоги Україні в Конгресі США».

В його штаті проходить навчання українських пілотів. Неодноразово навідується до українських військових, щоб дізнатись про потреби та зауваження щодо навчання.

Джерело: Resurgam.

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