Республіканці сподіваються на повернення Трампа до Білого дому та можливість розширити свою більшість у Палаті.

Республіканці в Палаті представників розділилися щодо того, як найкраще використовувати тимчасові витрати, щоб уникнути зупинки уряду в жовтні та максимізувати свої перемоги. Про це пише видання Аxios.

Чому це важливо: Одна група республіканців прагне боротися з витратами до виборів і нового Конгресу, тоді як інша хоче відкласти ці переговори до інавгурації нового президента 20 січня.

«Дехто з правих наполегливо виступає за прийняття термінової резолюції до повернення Трампа», — зазначив один з республіканців. Інша точка зору полягає в тому, щоб «підготувати ґрунт» для довгострокового фінансування на післявиборчій сесії, щоб Трамп міг зосередитися на своєму порядку денному в перші 100 днів, сказав законодавець.

Палата представників рано пішла на літні канікули, не повертаючись до 9 вересня, ухваливши лише кілька законопроектів про витрати.

Фінансування держави триватиме до кінця вересня, але конфлікт на культурному фронті ускладнює прийняття партійних законів.

Загальна картина: Республіканці сподіваються на повернення Трампа до Білого дому і на можливість розширити свою більшість у Палаті. Вони також все більше довіряють спікеру Майку Джонсону, який має хороші шанси зберегти свою посаду в разі успіху партії на виборах у листопаді.

«Ми розглядаємо всі можливі варіанти», — зазначив Джонсон, додавши, що сподівається на завершення регулярного процесу асигнувань.

Підсумок: До серпневої перерви республіканці в Палаті змогли ухвалити лише чотири з 12 законопроектів про витрати, і жоден з них не став законом. Це робить продовження резолюції практично неминучим, щоб уникнути зупинки фінансування 1 жовтня.

Джерело: Аxios

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