Однією з найцікавіших тем в азійській геополітиці є розбіжності у поглядах Токіо та Пекіна на чергове президентство Дональда Трампа.

Японські політики втрачають сон через перспективу того, як Білий дім Трампа 2.0 знову зробить торгові війни великими і завдасть шкоди національній безпеці Токіо.

З іншого боку, китайські чиновники, які хотіли б побачити перемогу Трампа над Камалою Харріс 5 листопада.

Звісно, ​​це суперечить загальноприйнятій думці. Багато експертів з Японії люблять думати, що Токіо досить добре пережив президентський термін Трампа 2017-2021 років і зможе зробити це знову.

Спостерігачі за Китаєм схильні стверджувати, що Сі Цзіньпін живе у постійному страху перед тарифною манією Трампа.

Звичайно, примара введення Трампом 60% податків на товари з материка для початку турбує Комуністичну партію Сі. UBS вважає, що це скоротить річне зростання Китаю більш ніж наполовину — стерши 2,5 процентних пункти валового внутрішнього продукту найбільшої економіки Азії.

Чи прийме Трамп Кім Чен Ына в Овальному кабінеті? Чи спробує він знову витрусити з Токіо 8 мільярдів доларів на рік як гроші на захист для розміщення американських військ?

Чи може транзакційний Трамп укласти двосторонню торговельну угоду з Китаєм, яка виключає Японію?

Існує хибна думка, що колишній прем'єр-міністр Сіндзо Абе вміло керував роками Трампа. Це не так, якщо врахувати, що Токіо не отримав жодної перепустки від торгової війни Трампа. І якщо врахувати, як від Пекіна до Пхеньяна Трамп зрештою допоміг противникам Японії.

Ще більша помилка полягає в тому, що Японія буде в порядку ще з чотирма роками Трампа, а Китай — ні. Зворотний бік медалі – правда.

Джерело: forbes .

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