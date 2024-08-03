Одной из самых интригующих тем в азиатской геополитике являются расхождения во взглядах Токио и Пекина на очередное президентство Дональда Трампа.

Японские политики теряют сон из-за перспективы того, как Белый дом Трампа 2.0 снова сделает торговые войны великими — и нанесет ущерб национальной безопасности Токио.

С другой стороны китайские чиновники, которые хотели бы увидеть победу Трампа над Камалой Харрис 5 ноября.

Конечно, это противоречит общепринятому мнению. Многие эксперты по Японии любят думать, что Токио достаточно хорошо пережил президентский срок Трампа 2017-2021 годов и сможет сделать это снова.

Наблюдатели за Китаем склонны утверждать, что Си Цзиньпин живет в полупостоянном страхе перед тарифной манией Трампа.

Конечно, призрак введения Трампом 60%-ных налогов на товары с материка для начала беспокоит Коммунистическую партию Си. UBS считает, что это сократит годовой рост Китая более чем наполовину — стерев 2,5 процентных пункта валового внутреннего продукта крупнейшей экономики Азии.

Примет ли Трамп Ким Чен Ына в Овальном кабинете? Попытается ли он снова вытрясти из Токио 8 миллиардов долларов в год в качестве денег на защиту для размещения американских войск?

Может ли транзакционный Трамп заключить двустороннее торговое соглашение с Китаем, исключающее Японию?

Существует ошибочное мнение, что бывший премьер-министр Синдзо Абэ умело управлял годами Трампа. Это не так, если учесть, что Токио не получил ни одного пропуска от торговой войны Трампа. И если учесть, как от Пекина до Пхеньяна Трамп в конечном итоге помог противникам Японии.

Еще большее заблуждение заключается в том, что Япония будет в порядке с еще четырьмя годами Трампа, а Китай — нет. Обратная сторона медали — правда.

Источник: forbes.

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