Америка не усвідомлює майбутніх небезпек та витрат на підготовку до них.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів, вищий військовий офіцер Америки , нещодавно заявив на Форумі з безпеки, зборах зовнішньополітичної еліти країни, що збройні сили країни є «найсмертоноснішою, найшанованішою бойовою силою у світі».

З кам'яним обличчям і під радісні вигуки він заявив:

"Я не граю за друге місце".

Насправді, воєнний стан Америки руйнується . Таким є послання звіту, опублікованого 29 липня двопартійною комісією, якій Конгрес доручив ретельно вивчити стратегію національної оборони адміністрації Байдена (nds), документ, опублікований два роки тому.

Найсерйозніша проблема – це Китай. «Ми принаймні зараз ставимо Китаю шах і мат», — хвалився Джо Байден, президент Америки, 6 липня. Фактично, Китай «обганяє» Америку не лише за розміром, а й за «можливістю» своїх збройних сил, а також оборонним виробництвом і, ймовірно, перебуває на шляху до досягнення своєї мети — вторгнутися на Тайвань до 2027 року, стверджує комісія.

У космосі та кіберпросторі Народно-визвольна армія знаходиться «на рівні рівних або майже рівних».

У звіті йдеться, що Америка має збільшити свою присутність у Європі до повноцінного бронетанкового корпусу, що набагато більше, ніж існує сьогодні, у супроводі таких допоміжних засобів, як протиповітряна оборона та авіація, при цьому деякі із сьогоднішніх ротаційних сил, які змінюються місцями, потенційно можуть бути перетворені на постійно розгорнуті.

Посилює ці загрози зростання політичного та військового зближення між Китаєм, Росією, Північною Кореєю та Іраном, включаючи передачу зброї, технологій та бойових уроків. Це є «реальним ризиком, якщо не ймовірністю», каже комісія, «що конфлікт у будь-якому місці може перетворитися на багатотеатральну чи глобальну війну».

Результатом є те, що війна на одному театрі небезпечно розтягне Америку, змусивши її покладатися на ядерну зброю для компенсації.

Джерело: economist .

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