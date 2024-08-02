Америка не осознает предстоящих опасностей и затрат на подготовку к ним.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов, высший военный офицер Америки, недавно заявил на Форуме по безопасности, собрании внешнеполитической элиты страны, что вооруженные силы страны являются «самой смертоносной, самой уважаемой боевой силой в мире».

С каменным лицом и под ликующие возгласы он заявил:

«Я не играю за второе место».

На самом деле, военное состояние Америки разрушается. Таково послание отчета, опубликованного 29 июля двухпартийной комиссией, которой Конгресс поручил тщательно изучить стратегию национальной обороны администрации Байдена ( nds ), документ, опубликованный два года назад.

Самая серьезная проблема — это Китай. «Мы, по крайней мере, сейчас ставим Китаю шах и мат», — хвастался Джо Байден, президент Америки, 6 июля. Фактически, Китай «обгоняет» Америку не только по размеру, но и по «возможностям» своих вооруженных сил, а также по оборонному производству и, вероятно, находится на пути к достижению своей цели — вторгнуться на Тайвань к 2027 году , утверждает комиссия.

В космосе и киберпространстве Народно-освободительная армия находится «на уровне равных или почти равных».

В отчете говорится, что Америка должна увеличить свое присутствие в Европе до полноценного бронетанкового корпуса, что намного больше, чем существует сегодня, в сопровождении таких вспомогательных средств, как противовоздушная оборона и авиация, при этом некоторые из сегодняшних ротационных сил, которые меняются местами, потенциально могут быть преобразованы в постоянно развернутые.

Усугубляет эти угрозы растущее политическое и военное сближение между Китаем, Россией, Северной Кореей и Ираном, включая передачу оружия, технологий и боевых уроков. Это представляет собой «реальный риск, если не вероятность», говорит комиссия, «что конфликт в любом месте может превратиться в многотеатральную или глобальную войну».

Результатом является то, что война на одном театре опасно растянет Америку, вынудив ее полагаться на ядерное оружие для компенсации.

Источник: economist.

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