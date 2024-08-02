Настає момент у скочуванні Венесуели до диктатури, коли озброєний до зубів режим намагається змусити мільйони людей прийняти, що чорне – це біле, погане – добре, а переможці, що програли.

Настільки відверто вкравши президентські вибори 28 липня, президент Ніколас Мадуро гарантував, що для Венесуели цей момент настав зараз.

За всіма показниками, окрім режиму, перемогу впевнено здобув Едмунд Гонсалес. Він — добродушний колишній дипломат, навколо якого об'єдналася опозиція після того, як Мадуро заборонив найвражаючішому лідеру опозиції Марії Коріні Мачадо балотуватися.

Екзит-поли та паралельні підрахунки з дільниць окремих виборчих дільниць показують, що Гонсалес перемагає, набравши понад 65% голосів. Проте після підозрілої затримки виборчий орган, яким керують лакеї режиму, оголосив, що перемога у вузькому значенні належить Мадуро.

За 11 років свого правління Мадуро став ще антидемократичнішим. Цього разу його режим вигадав мільйони голосів, щоб вкрасти перемогу. Масштаби шахрайства набагато перевершують попередні фіктивні вибори Венесуели.

Зовнішній світ теж може зробити свій внесок. Без повних, достовірних даних про вибори, західні держави повинні повністю відкинути офіційні результати.

Ненадання таких даних має означати відновлення економічних санкцій та переслідування Міжнародним кримінальним судом за потенційні злочини проти людяності.

Захід також має використати індивідуальні санкції проти найближчого оточення Мадуро, включаючи його генералів, сім'ї яких ніжаються у розкішних готелях у Мадриді та інших місцях.

Джерело: economist .

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