Наступает момент в скатывании Венесуэлы к диктатуре, когда вооруженный до зубов режим пытается заставить миллионы людей принять, что черное — это белое, плохое — хорошее, а проигравшие — победители.

Столь откровенно украв президентские выборы 28 июля, президент Николас Мадуро гарантировал, что для Венесуэлы этот момент настал сейчас.

По всем показателям, кроме режима, победу уверенно одержал Эдмундо Гонсалес. Он — добродушный бывший дипломат, вокруг которого объединилась оппозиция после того, как Мадуро запретил самому впечатляющему лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо баллотироваться.

Экзит-полы и параллельные подсчеты с участков отдельных избирательных участков показывают, что Гонсалес побеждает, набрав более 65% голосов. Однако после подозрительной задержки избирательный орган, которым управляют лакеи режима, объявил, что победа в узком смысле принадлежит Мадуро.

За 11 лет своего правления Мадуро стал еще более антидемократичным. На этот раз его режим придумал миллионы голосов, чтобы украсть победу. Масштабы мошенничества намного превосходят прошлые фиктивные выборы Венесуэлы.

Внешний мир тоже может внести свою лепту. Без полных, достоверных данных о выборах западные державы должны полностью отвергнуть официальные результаты.

Непредоставление таких данных должно означать возобновление экономических санкций и преследование Международным уголовным судом за потенциальные преступления против человечности.

Запад также должен использовать индивидуальные санкции против ближайшего окружения Мадуро, включая его генералов, семьи которых нежатся в шикарных отелях в Мадриде и других местах.

Источник: economist.

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