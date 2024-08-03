Якщо нинішній конфлікт за принципом «око за око» між Ізраїлем та Іраном та довіреними особами Ірану (Хамас, Хезболла та хусити) переросте у повномасштабну війну, яку Ізраїль не зможе вести довго поодинці – президент Байден може зіткнутися з найдолішнішим рішенням свого президентства.

Перед ним буде вибір - чи вступати у війну з Іраном разом із Ізраїлем та знищити ядерну програму Тегерана, яка є наріжним каменем стратегічної мережі Ірану в регіоні.

Іран вибудовував цю мережу, щоб витіснити Америку з позиції найпотужнішої сили на Близькому Сході та знекровити Ізраїль тисячею порізів, завданих його довіреними особами.

Але Америка завжди має бути обережною щодо того, що задумав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Як зауважив колишній ізраїльський дипломат Алон Пінкас, варто запитати, чому Нетаньяху вирішив саме зараз убити лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію в Тегерані — серед делікатних переговорів про заручників.

Єдиний спосіб по-справжньому політично маргіналізувати ХАМАС та ізолювати Іран у регіоні — це якщо Ізраїль допоможе посилити очевидну та помірнішу альтернативу: Палестинську адміністрацію, яка прийняла угоди Осло і щодня співпрацює з Ізраїлем, намагаючись стримати насильство на Західному березі.

Нетаньяху це чудово знає, але не визнає, бо хоче позбавити легітимності будь-яку достовірну палестинську альтернативу ХАМАС, щоб мати можливість заявити миру та ізраїльтянам, що Ізраїль не має партнера для вирішення проблеми двох держав.

Джерело: nytimes .

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