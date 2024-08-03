Если нынешний конфликт по принципу «око за око» между Израилем и Ираном и доверенными лицами Ирана (Хамас, Хезболла и хуситы) перерастет в полномасштабную войну, которую Израиль не сможет вести долго в одиночку - президент Байден может столкнуться с самым судьбоносным решением своего президентства.

Перед ним будет выбор - вступать ли в войну с Ираном вместе с Израилем и уничтожить ядерную программу Тегерана, которая является краеугольным камнем стратегической сети Ирана в регионе.

Иран выстраивал эту сеть, чтобы вытеснить Америку с позиции самой мощной силы на Ближнем Востоке и обескровить Израиль тысячью порезов, нанесенных его доверенными лицами.

Но Америка всегда должна быть осторожна в отношении того, что задумал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Как заметил бывший израильский дипломат Алон Пинкас, стоит задаться вопросом, почему Нетаньяху решил именно сейчас убить лидера ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране — посреди деликатных переговоров о заложниках.

Единственный способ по-настоящему политически маргинализировать ХАМАС и изолировать Иран в регионе — это если Израиль поможет усилить очевидную и более умеренную альтернативу: Палестинскую администрацию, которая приняла соглашения Осло и ежедневно сотрудничает с Израилем, пытаясь сдержать насилие на Западном берегу.

Нетаньяху это прекрасно знает, но не признает, потому что хочет лишить легитимности любую достоверную палестинскую альтернативу ХАМАС, чтобы иметь возможность заявить миру и израильтянам, что у Израиля нет партнера для решения проблемы двух государств.

Источник: nytimes.

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