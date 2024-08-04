Харріс випередила свого конкурента від Республіканської партії в Аризоні та Неваді та більш ніж подвоїла перевагу Байдена над Трампом у Мічигані, але для Китаю це не так важливо.

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс змагатиметься за президенське крісло з Республіканцем Дональдом Трампом. Стало відомо, кого хоче бачити в якості президента США їх вічний суперник - Китай.

Ще вісім років тому адміністрація Трампа почала набагато більш конфронтаційний підхід до відносин з Пекіном, що багатьох китайських спостерігачів збивало з пантелику. Замість того, щоб ставитися до Китаю як до торгового партнера, а іноді і як до суперника, Сполучені Штати почали називати його стратегічним конкурентом і навіть загрозою.

При цьому зараз обидві основні партії США відображають загальний підхід до Китаю, що з'явився останніми роками, підхід, який значною мірою зумовлений внутрішніми політичними проблемами США. Саме тому більшість китайських спостерігачів не очікують суттєвих змін у політиці США щодо Китаю в разі перемоги Гарріс чи Трампа.

Китайські аналітики вважають, що нова адміністрація Трампа майже напевно проводитиме більш агресивну торговельну політику щодо Китаю, ніж команда Гарріс. І це єдиний плюч демократів, які також вважають Китай загрозою для США та світу загалом. Зокрема в Китаї наводять приклад про те, що Трамп вже запропонував 60-відсотковий тариф на всі товари, вироблені в Китаї, а також скасування статус постійних нормальних торговельних відносин Китаю, який надавав недискримінаційні, сприятливі умови торгівлі та доступ до ринку.

Зі свого боку, адміністрація Гарріс, якщо вона збереже більшу частину підходу Байдена, ймовірно, посилить стратегічну конкуренцію з Пекіном та консолідує зусилля Байдена щодо створення коаліції західних та азіатських країн для противаги Китаю.

Проте загалом, з погляду Китаю, політика нової адміністрації Трампа та адміністрації Харріс щодо Китаю, швидше за все, буде стратегічно послідовною. Як президенти обидва кандидати будуть представляти виклики та недоліки для Китаю, і жоден з них, схоже, не захоче великого військового конфлікту або припинення всіх економічних та громадських контактів.

Джерело: foreignaffairs

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