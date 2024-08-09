Російський диктатор Володимир Путін із великим запізненням відреагував на "прорив" кордону та бої у Курській області і здивував заявами.

Під час засідання Радбезу Володимир Путін, зокрема, назвав події у Курській області «масштбною провокацією» «київського режиму», який «веде невибіркову стрілянину з різних видів зброї».

Коментуючи реакцію Путіна, голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак ззначив, що реакція очільника Кремля була досить дивною.

«Реакція була млявою та нерішучою, навіть дехто почав допускати, що перед нами на раді безпеки та оборони виступає не Путін. Мовляв, це не входить в той його образ, який він завжди демонстрував», - висловив свою думку експерт в етері телеканалу «Еспресо».

На думку аналітика, Путіну не надають всієї інформації і від нього її приховують.

Експерт нагадав, як російський диктатор вчинив з посадовцями міністерства оборони РФ після свого «переобрання». Так, Шойгу було звільнено з посади міністра оборони, дехто опинився в СІЗО або просто зник.

«Тобто, міністерство оборони Росії повністю було вичищене. Тому в цьому випадку, мені здається, це дійсно була неочікувана історія для Путіна», - зазначив експерт.

За словами Шлінчака, це також показало, що Росія не тка міцна, як це собі уявляє очільник Кремля і як це може здаватися.

І це для союзників і партнерів України це є дуже добрим сигналом.

«Україна показує у цьому випадку можливість, силу, рішучість, а це означає, що наші партнери повинні зважати на цю суб'єктну позицію. А це значить, що заставити нас сісти за стіл переговорів під якимось тиском, фактично нереально", - впевнений голова правління Інституту світової політики.

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Ситуація ускладнюється: окупанти намагаються захопити вісім населених пунктів на Донбасі.

Також нагадаємо, що експерт розкрив реальну мету заходу військ на територію РФ.