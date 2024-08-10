Близько тисячі українських солдатів перетнули кордон з Курською областю в РФ, захопивши приблизно сімнадцять квадратних миль території.

Путін назвав цей крок «великою провокацією», тоді як український уряд здебільшого відмовився від коментарів.

Масштаб і глибина вторгнення додають істотний новий вимір до конфлікту, що триває.

«У війні, де прозорість поля бою, як передбачається, є універсальною, українці досягли несподіванки, продемонструвавши провал російської розвідки та слабкість уздовж її кордону», — каже колишній помічник держсекретаря США у справах Європи.

«Як ще одна ознака успіху та морального піднесення для змучених українських військ та суспільства циркулюють відеозаписи десятків російських солдатів, які здаються українським силам», — зазначає Шелбі.

Для українців це можливість «показати правлячому класу Росії, наскільки вразлива країна», пояснює аналітик Deutsche Welle по Росії, зазначаючи, що ситуація стала ще більш невідкладною через те, що Курська АЕС знаходиться в межах досяжності українських сил.

Вторгнення також «демонструє рішучість Києва включити фактор політико-психологічної війни у ​​суто військові операції».

Хоча деякі українці охарактеризували рейд як спробу «захопити і утримати російську територію як розмінну монету на можливих переговорах, це здається натяжкою».

"Рейди - це одне, а повномасштабний наступ - це інше". Шелбі погоджується, зазначаючи, що «увійти та захопити землю — це інше, ніж утримати її».

Джерело: atlanticcouncil.

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