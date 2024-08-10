Около тысячи украинских солдат пересекли границу с Курской областью в РФ, захватив около семнадцати квадратных миль территории.

Путин назвал этот шаг «крупной провокацией», в то время как украинское правительство в основном отказалось от комментариев.

Масштаб и глубина вторжения добавляют существенное новое измерение к продолжающемуся конфликту.

«В войне, где прозрачность поля боя, как предполагается, является универсальной, украинцы добились неожиданности, продемонстрировав провал российской разведки и слабость вдоль ее границы», — говорит бывший помощник госсекретаря США по делам Европы.

«В качестве еще одного признака успеха и морального подъема для измученных украинских войск и общества циркулируют видеозаписи десятков российских солдат, сдающихся украинским силам», — отмечает Шелби.

Для украинцев это возможность «показать правящему классу России, насколько уязвима страна», объясняет аналитик Deutsche Welle по России , отмечая, что ситуация стала еще более неотложной из-за того, что Курская АЭС находится в пределах досягаемости украинских сил.

Вторжение также «демонстрирует решимость Киева включить фактор политико-психологической войны в чисто военные операции».

Хотя некоторые украинцы охарактеризовали рейд как попытку «захватить и удержать российскую территорию в качестве разменной монеты на возможных переговорах, это кажется натяжкой».

«Рейды — это одно, а полномасштабное наступление — это другое». Шелби соглашается, отмечая, что «войти и захватить землю — это другое, чем удержать ее».

Источник: atlanticcouncil.

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