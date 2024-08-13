Під час свого президентства Трамп неодноразово скаржився на те, що Федеральний резерв робить речі, які, на його думку, шкодять економіці — скарги, які ФРС ігнорувала.

Якщо Трамп виграє другий термін, може постаратися, щоб ФРС прислухалася щодо нього.

І Трамп, і його напарник, сенатор від Огайо Дж. Д. Венс, стверджують, що президент повинен мати більше повноважень щодо одного із найпотужніших інструментів ФРС: встановлення відсоткових ставок.

"Я вважаю, що президент повинен був хоча б висловитися там, так, я це твердо вважаю", - сказав Трамп минулого тижня на прес-конференції в Мар-а-Лаго.

«Я думаю, що в мене кращий інстинкт, ніж у багатьох випадках у людей, які були б у Федеральному резерві чи у голови».

Це крок, який стане кардинальною зміною для Сполучених Штатів і матиме наслідки для всього світу, оскільки незалежність ФРС від політики широко розглядається як найважливіший чинник її здатності ефективно управляти грошово-кредитною політикою США.

Економісти стверджують, що політизація Федеральної резервної системи буде шкідливою незалежно від того, яка партія перебуває при владі через унікальні компроміси, з якими стикається ФРС при виконанні свого подвійного мандата — забезпечення максимальної зайнятості та управління інфляцією.

Зокрема утримання інфляції на низькому рівні може бути складним. Іноді це може призвести до того, що ФРС ухвалить рішення, які збільшать ризик рецесії у короткостроковій перспективі, щоб взяти інфляцію під контроль у довгостроковій перспективі.

Джерело: time .

Останні новини:

Літній наступ Росії провалився: експерти спрогнозували, як йтиме війна до кінця 2024 року.

Слабка політика Шольца стала проблемою для Європи: експерти назвали головні загрози.

Найімовірніше, спочатку літаки злітатимуть із Румунії, - військовий експерт про F-16.