Кампанія Трампа застрягла у тій самій схемі, що й у 2016 році, коли він представив себе як радикально новий варіант.

Дональд Трамп дивом уникнув замаху під час передвиборного мітингу у Пенсільванії.

Ця невдала спроба та його вражаюча реакція з піднятим кулаком у повітря на постріли, які його легко поранили, але вбили одного з його прихильників, завоювали йому спільне співчуття.

Його майже смертельний досвід надав колишньому президентові унікальну можливість розраховувати на перспективу і згуртувати більшість своїх співгромадян, виступивши проти насильства в політиці, яке часто починається з насильства слів.

Ця можливість була втрачена, і раптове висування Камали Харріс як кандидат від Демократичної партії на президентських виборах 5 листопада замість Джо Байдена після виходу чинного президента з перегонів частково надало американським виборцям оновлення, на яке вони сподівалися.

Втративши рівновагу, Трамп повернувся до своїх гірших звичок : поринув у свої хитромудрі тиради, таврував опонента, чиє ім'я йому приносить задоволення шматувати, висував найабсурдніші теорії змови, щоб оскаржити реальність суспільного ентузіазму щодо Харрін, який став про людей. стікаються на її мітинги.

Кандидат-антисистемник став кандидатом істеблішменту, який згуртувався довкола нього. Це ускладнює стратегію, яка дозволила йому залучити колишніх виборців-демократів у 2016 році.

Джерело: lemonde .

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