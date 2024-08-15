Всего через несколько месяцев Трамп может присоединиться к эксклюзивному клубу дважды проигравших президентские выборы.

В американской политической истории редко бывает так, чтобы одна фигура доминировала в партии так же основательно, как Трамп в современной Республиканской партии, не одержав ряд побед на выборах или иным образом не изменив политический ландшафт.

Конечно, пока еще слишком рано делать какие-либо реальные прогнозы относительно ноября.

Но резкий поворот в электоральной удаче Трампа поднимает очевидный вопрос, о котором стоит задуматься сейчас: если Трамп проиграет, и, возможно, особенно если он проиграет с треском, что будет дальше с Республиканской партией?

Столь же поразительной, как и относительная электоральная слабость Республиканской партии эпохи Трампа, является ее полная неспособность управлять или охранять границы своей коалиции.

У Трампа нет программы, выходящей за рамки его собственных предрассудков и импульсов. «Постройте стену» и «массовая депортация сейчас» отражают глубоко укоренившуюся враждебность к небелым иммигрантам, которая не имеет под собой никакой основы, кроме низменного фанатизма.

Республиканская партия Трампа является парадигматически «пустой» партией, согласно аргументу, изложенному политологами Дэниелом Шлозманом и Сэмом Розенфельдом в « Пустые партии : много прошлого и беспорядочное настоящее американской партийной политики».

При всей своей активности пустая партия «демонстрирует фундаментальную неспособность к организации демократии».

Несмотря на ее зомбиподобную приверженность снижению налогов и дерегулированию, Республиканская партия с этой точки зрения представляет собой не более чем «личное орудие для вендетт и фантазий Трампа». Они отмечают, что она ничего не предлагает публике, «кроме похвалы своему лидеру».

Структурные преимущества, которые позволили бы партии пережить поражение Трампа и осуществлять политическую власть, могут еще больше затруднить для республиканцев поворот к завоеванию национального большинства.

Неутешительная правда заключается в том, что после третьего выдвижения Трампа и его второго поражения Республиканская партия просто будет топтаться на месте, застряв на его орбите и будучи слишком отягощенной его гравитационным притяжением, чтобы вырваться.

Источник: nytimes.

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