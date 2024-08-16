Кампания Трампа застряла в той же схеме, что и в 2016 году, когда он представил себя как радикально новый вариант.

Дональд Трамп чудом избежал покушения во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

Эта неудавшаяся попытка и его впечатляющая реакция с поднятым кулаком в воздух на выстрелы, которые его легко ранили, но убили одного из его сторонников, завоевали ему всеобщее сочувствие.

Его почти смертельный опыт предоставил бывшему президенту уникальную возможность обрести перспективу и сплотить большинство своих сограждан, выступив против насилия в политике, которое часто начинается с насилия слов.

Эта возможность была упущена, и внезапное выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на президентских выборах 5 ноября вместо Джо Байдена после выхода действующего президента из гонки частично предоставило американским избирателям обновление, на которое они отчаянно надеялись.

Потеряв равновесие, Трамп вернулся к своим худшим привычкам: погрузился в свои заумные тирады, клеймил оппонента, чье имя ему доставляет удовольствие кромсать, выдвигал самые абсурдные теории заговора, чтобы оспорить реальность общественного энтузиазма в отношении Харрис, который стал очевиден по тысячам людей, которые теперь стекаются на ее митинги.

Кандидат-антисистемщик стал кандидатом истеблишмента, который сплотился вокруг него. Это усложняет стратегию, которая позволила ему привлечь бывших избирателей-демократов в 2016 году.

Источникк: lemonde.

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