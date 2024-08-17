Старші помічники бачать реальні та уявні виклики з боку ворогів, поки екс-президент бореться з Харріс.

Дональд Трамп у приватному порядку висловив упевненість у керівництві своєї кампанії, і нині жодних звільнень не очікується.

Однак старші радники опинилися в найбільш уразливому становищі, оскільки їм доводиться боротися зі спробами сформулювати ефективні атаки на Камалу Харріс, повідомляють численні джерела, знайомі із ситуацією.

Минулий місяць, що почався з відкликання Джо Байдена і його підтримки Харріс як свого наступника, що дозволило їй приблизно зрівнятися в ключових опитуваннях в штатах, що вагаються, став, мабуть, найнестабільнішим моментом для кампанії Трампа з моменту її офіційного запуску в кінці 2022 року.

У цей період Трамп часто робив одну невимушену помилку за іншою , намагаючись сформулювати аргументи проти Харріс, насилу проривався крізь новинний цикл, що підігріває ентузіазм демократів, і раптово опинився в оборонній позиції, коли до листопада залишалося зовсім небагато часу.

Раптові труднощі, з якими зіткнулася передвиборна кампанія Трампа у спробі нав'язати свою позицію Харріс, призвели до того, що союзники Трампа вперше отримали можливість відкрито оскаржити рішення, які приймають старші помічники, і в приватному порядку поставити під сумнів доцільність збереження деяких радників на своїх посадах або усунення від участі.

А минулий місяць виявився настільки поганим для передвиборної кампанії Трампа , що радники сприйняли ці виклики як з боку реальних, так і уявних ворогів як серйозні загрози чи образи, на усунення яких необхідно витратити час та зусилля.

Радники передвиборної кампанії Трампа та його зовнішні союзники сходяться на думці, що Трампу слід критикувати Харріс за її політичну діяльність, проте її реалізація найчастіше залишала бажати кращого.

В основі проблеми лежить роздратування Трампа тим, що ним керують, сказав один із близького оточення.

Джерело: theguardian .

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