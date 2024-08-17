Старшие помощники видят реальные и мнимые вызовы со стороны врагов, пока экс-президент борется с Харрис.

Дональд Трамп в частном порядке выразил уверенность в руководстве своей кампании, и в настоящее время никаких увольнений не ожидается.

Однако старшие советники оказались в наиболее уязвимом положении, поскольку им приходится бороться с попытками сформулировать эффективные атаки на Камалу Харрис , сообщают многочисленные источники, знакомые с ситуацией.

Прошедший месяц, начавшийся с отзыва Джо Байдена и его поддержки Харрис в качестве своего преемника, что позволило ей примерно сравняться в ключевых колеблющихся опросах в штатах , стал, пожалуй, самым нестабильным моментом для кампании Трампа с момента ее официального запуска в конце 2022 года.

В этот период Трамп часто совершал одну невынужденную ошибку за другой, пытаясь сформулировать аргументы против Харрис, с трудом прорывался сквозь новостной цикл, подогревающий энтузиазм демократов, и внезапно оказался в оборонительной позиции, когда до ноября оставалось совсем немного времени.

Внезапные трудности, с которыми столкнулась предвыборная кампания Трампа в попытке навязать свою позицию Харрис, привели к тому, что союзники Трампа впервые получили возможность открыто оспорить решения, принимаемые старшими помощниками, и в частном порядке поставить под сомнение целесообразность сохранения некоторых советников на своих должностях или их отстранения от участия.

А прошедший месяц оказался настолько плохим для предвыборной кампании Трампа, что советники восприняли эти вызовы — как со стороны реальных, так и мнимых врагов — как серьезные угрозы или оскорбления, на устранение которых необходимо потратить время и усилия.

Советники предвыборной кампании Трампа и его внешние союзники сходятся во мнении, что Трампу следует критиковать Харрис за ее политическую деятельность, однако ее реализация зачастую оставляла желать лучшего.

В основе проблемы лежит раздражение Трампа тем, что им управляют, сказал один из близкого окружения.

Источник: theguardian.

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