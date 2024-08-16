Все еще неконтролируемое раздражение Трампа по поводу того, что он больше не баллотируется против Байдена, стало главной темой его речи.

Бывший президент Трамп вышел на сцену в среду, и республиканские комментаторы с нетерпением ждали признаков того, что он стабилизировался после более чем трех недель ярости и дезориентации после того, как президент Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов 2024 года.

Любой, кто надеялся на неуловимый поворот Трампа, был бы разочарован, как это почти всегда и бывает, поскольку он назвал Харрис «сумасшедшей» и «неумной», высмеивая ее смех сексистскими нападками и разжигая свою иммиграционную демагогию.

Замечания, по крайней мере, их заготовленная версия, дали первые признаки того, что кампания Трампа начинает вырабатывать последовательный, хотя и экстремальный и вызывающий разногласия план реагирования на нового противника на всеобщих выборах.

План Трампа по замедлению Харрис может в конечном итоге навредить ему самому.

Новый подход, если Трамп когда-либо проявит дисциплину, чтобы реализовать его концентрированным образом, является глубоко личным и призван разрушить идею о том, что Харрис, всего лишь вторая женщина, возглавившая президентский список крупной партии, компетентна служить.

Он включает в себя обвинение ее в бедствии инфляции и высоких цен на продукты, которые преследовали администрацию Байдена.

Поскольку ожидается, что Харрис представит свой собственный экономический план в пятницу, команда Трампа также хочет сорвать любые попытки вице-президента представить ее кандидатуру как новый старт экономической политики.

Трамп также активизировал усилия по изображению Харрис как крайнего либерала — стратегия, которая иногда срабатывала в президентских кампаниях республиканцев в прошлом.

Злобность нападок Трампа может показаться глубоко оскорбительной некоторым женщинам-избирательницам.

Многие республиканцы считают, что недовольство избирателей высокими ценами в последние годы дает Трампу бесценный шанс вернуть себе президентство.

Но последние "выходки" Трампа говорят о том, что он вполне способен упустить эту возможность.

Источник: CNN.

Последние новости:

Летнее наступление рф провалилось: эксперты спрогнозировали, как будет идти война до конца 2024 года.

Слабая политика Шольца стала проблемой для всей Европы: эксперты назвали главные угрозы.

Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, - военный эксперт о F-16.