На вихідних у літака колишнього президента Трампа виникли механічні неполадки на шляху до мітингу в Монтані, це цілком могло б стати політичною метафорою, що ожила.

У суботу Меггі Хаберман та Джонатан Свон із The New York Times описали нещодавню серію поганих опитувань та жорстких виходів Дональда Трампа як «найгірші три тижні» його кампанії.

Це м'яко сказано. Після півтора року перебування в заголовках та руху до перемоги на загальних виборах кампанія Трампа, схоже, тепер розвалюється всіма можливими способами. Судячи з його особистої люті, Трамп чудово розуміє, що його момент вислизає.

Падіння Трампа в опитуваннях можна пояснити кількома чинниками: від його жахливого вибору віце-президента до несподіваного виходу президента Байдена з гонки наприкінці червня.

Є й простіший чинник: виборці вже бачили політику Трампа, сповнену люті та розбіжностей. Враховуючи новий вибір, більшість американців прагнуть чогось — чого завгодно — нового.

Нові опитування на національному та державному рівні підтверджують реальність того, що виборці просто готові відійти від шоу Трампа, за яким вони спостерігають уже більшу частину десятиліття.

Опитування New York Times-Siena, опубліковане в суботу, показало, що віце-президент Камала Харріс випереджає Трампа з рахунком 50-46 в кожному з ключових штатів Пенсільванії, Мічігані і Вісконсіні, що вагаються.

Майже половина опитаних (48 відсотків) заявили, що вони або незадоволені, або відверто розсерджені партнером Трампа, Джей Ді Венсом.

Більше третини опитаних американців (36 відсотків) погодилися з тим, що колишній президент «повністю зруйнує систему», якщо переможе, і вони не в захваті від цього.

Цілих 45 відсотків американців вважають, що програма хаосу Трампа буде поганою для країни , а чотири з десяти заявили, що друга адміністрація Трампа буде «дуже поганою».

Джерело: thehill .

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