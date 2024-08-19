На выходных у самолета бывшего президента Трампа возникли механические неполадки по пути на митинг в Монтане, это вполне могло бы стать ожившей политической метафорой.

В субботу Мэгги Хаберман и Джонатан Свон из The New York Times описали недавнюю серию плохих опросов и жестких выходов Дональда Трампа как «худшие три недели» его кампании.

Это мягко сказано. После полутора лет пребывания в заголовках и движения к победе на всеобщих выборах кампания Трампа, похоже, теперь разваливается всеми мыслимыми способами. Судя по его личной ярости , Трамп прекрасно понимает, что его момент ускользает.

Падение Трампа в опросах можно объяснить несколькими факторами: от его ужасного выбора вице-президента до неожиданного выхода президента Байдена из гонки в конце июня.

Есть и более простой фактор: избиратели уже видели политику Трампа, полную ярости и разногласий. Учитывая свежий выбор, большинство американцев жаждут чего-то — чего угодно — нового.

Новые опросы на национальном и государственном уровне подтверждают реальность того, что избиратели просто готовы отойти от шоу Трампа, за которым они наблюдают уже большую часть десятилетия.

Опрос New York Times-Siena , опубликованный в субботу, показал, что вице-президент Камала Харрис опережает Трампа со счетом 50-46 в каждом из ключевых колеблющихся штатов Пенсильвании, Мичигане и Висконсине.

Почти половина опрошенных ( 48 процентов ) заявили, что они либо недовольны, либо откровенно рассержены напарником Трампа, Джей Ди Вэнсом.

Более трети опрошенных американцев (36 процентов) согласились с тем, что бывший президент « полностью разрушит систему », если победит, — и они не в восторге от этого.

Целых 45 процентов американцев считают, что программа хаоса Трампа будет плоха для страны, а четыре из десяти заявили, что вторая администрация Трампа будет «очень плохой».

Источник: thehill.

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