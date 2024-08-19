За даними опитувань, за останні три тижні в президентських перегонах багато що змінилося.

З того часу, як президент Джо Байден вийшов із президентських перегонів 21 липня і передав естафету Камалі Харріс, своєму віце-президенту, гонка фактично повернулася назад.

Не буде перебільшенням сказати, що Харріс була б фаворитом на перемогу в Білому домі, згідно з моделлю опитування, якби президентські вибори проводилися сьогодні.

Щодо дня, коли Байден вибув, Харріс набрала два відсоткові пункти у національному масштабі і станом на неділю лідирує у нашому середньому загальнонаціональному опитуванні. У штатах, що вагаються, вона набрала в середньому 2,1 пункту з 21 червня і лідирує в 2 з 7 з них.

Харріс лідирує у Вісконсіні та Пенсільванії та суттєво скоротила розрив у Мічигані, де Дональд Трамп тепер лідирує менш ніж на один процентний пункт (якщо ця тенденція збережеться, ми очікуємо, що найближчими днями наш середній показник у цьому штаті зрівняється з попереднім).

Згідно з моделлю опитування, Харріс все ще відстає від Трампа в підрахунку голосів колегії виборців, якби вибори проводилися сьогодні, і кожен штат голосував би так, як показує їхній середній показник опитування на даний момент.

Тим не менш, вона була б фавориткою, якби виборці сьогодні пішли на вибори, тому що у Харріс тепер більше шляхів до президентства, ніж у Дональда Трампа , тобто вона конкурентоспроможна у більшій кількості штатів, що може в сумі дати 270 голосів чи перемогу у колегії вибірників.

Джерело: washingtonpost .

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