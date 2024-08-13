После драматического ухода Джо Байдена из президентской гонки 21 июля он сразу же стал президентом-хромой уткой.

Предшественник Байдена от Демократической партии Барак Обама использовал исполнительную власть несколькими смелыми способами в свой последний год пребывания у власти, защищая нелегальных иммигрантов, прибывших в Америку детьми, и смягчая приговоры ненасильственным наркопреступникам.

Такие действия даже заслужили Обаме обвинение в цезаризме от консерваторов.

На самом деле, реальная опасность заключается в том, что Байден остается настолько преданным своей старой политике, что усугубляет внешнеполитический кризис, который может перевернуть выборы и мир, вызвав хаос, который поможет вернуть Дональда Трампа в Белый дом.

Одной из причин, по которой Джо Байден не хотел отказываться от своей заявки на переизбрание, было то, что он считал себя мудрецом внешней политики, человеком с глубокой мудростью, приобретенной с возрастом, которой больше никто не обладает.

Когда он встречался с конгрессменами-демократами в прошлом месяце, Байден парировал призывы выйти из президентской гонки, хвастаясь тем , что он считает своими непревзойденными достижениями во внешней политике.

Как недавно отметил аналитик внешней политики Анатоль Ливен в своей книге Responsible Statecraft , у администрации Байдена нет последовательной политики в Украине, а есть лишь ряд ситуативных ответов, чтобы держать оборону.

По словам Ливена, «администрация Байдена, похоже, просит американский народ бесконечно тратить десятки миллиардов долларов в год на бесконечную войну ради недостижимой цели».

Ливен цитирует убедительный отчет Rand Corporation, в котором отмечается, что «адаптация и корректировка не являются стратегией, а реактивная эскалация без стратегии не является разумной политикой. Эскалация участия США в этом конфликте — или любом другом конфликте — должна руководствоваться идеей о том, как положить конец войне».

Та же политика «адаптации и корректировки» характерна для политики Байдена на Ближнем Востоке, где он последовательно реагирует на действия Биньямина Нетаньяху, не имея четкой стратегии по пресечению израильских провокаций.

Источник: thenation.

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