С тех пор, как президент Джо Байден вышел из президентской гонки 21 июля и передал эстафету Камале Харрис, своему вице-президенту, гонка фактически повернулась вспять.

Не будет преувеличением сказать, что Харрис была бы фаворитом на победу в Белом доме, согласно модели опроса, если бы президентские выборы проводились сегодня.

Относительно дня, когда Байден выбыл, Харрис набрала два процентных пункта в национальном масштабе и по состоянию на воскресенье лидирует в нашем среднем общенациональном опросе . В колеблющихся штатах она набрала в среднем 2,1 пункта с 21 июня и лидирует в 2 из 7 из них.

Харрис лидирует в Висконсине и Пенсильвании и существенно сократила разрыв в Мичигане, где Дональд Трамп теперь лидирует менее чем на один процентный пункт (если эта тенденция сохранится , мы ожидаем, что в ближайшие дни наш средний показатель в этом штате сравняется с предыдущим).

Согласно модели опроса, Харрис все еще отстает от Трампа в подсчете голосов коллегии выборщиков, если бы выборы проводились сегодня, и каждый штат голосовал бы так, как показывает их средний показатель опроса на данный момент.

Тем не менее, она была бы фавориткой, если бы избиратели сегодня пошли на выборы, потому что у Харрис теперь больше путей к президентству, чем у Дональда Трампа — то есть она конкурентоспособна в большем количестве штатов, что может в сумме дать 270 голосов или победу в коллегии выборщиков.

Источник: washingtonpost.

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