Два головні кандидати, які балотувалися на пост президента, — Байден і Трамп — обидва виявилися вкрай скомпрометованими фігурами перенесення.

Войовничість Трампа лише змусила Байдена виглядати слабшим і сумнішим.

Але потім Байден відступив, і миттю несвідома динаміка перенесення президентських виборів радикально змінилася.

А як щодо попередньої жінки, яка балотувалася на пост президента від однієї з основних партій? Ну, Хілларі Клінтон так і не вдалось втілити цей архетип.

Фактично, вона, здавалося, взагалі чинила опір перенесенню як материнської фігури («Я вважаю, я могла б залишитися вдома і спекти печиво»), натомість спираючись на інший архетип: жінку, яка могла б на рівних брати участь у світі чоловіків.

Кампанія Трампа легко атакувала позицію Хілларі, представляючи її як нечесну, не ту, за кого себе видавала.

В американській підсвідомості архетипове зрушення Харріс спровокував, можливо, приголомшливий поворот.

Ті самі характеристики, які давали Трампу неявну перевагу над слабким Байденом і розгніваною Гілларі Клінтон, тепер змушують його виглядати ірраціональним, загрозливим і дратівливим поруч зі спокійною, стриманою Харріс.

Без Байдена в гонці Трамп став більш уразливим, старіючим батьком; Харріс сильніший, молодший і енергійніший, жорсткіший, але не ірраціональніший.

І, крім того, її реальна історія та політика, суміш консервативних та прогресивних цінностей, посилюють архетип сильної, але співчутливої, що значно ускладнює для Трампа можливість її пародіювати чи висміювати.

Джерело: slate.

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