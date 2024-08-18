Вице-президент Камала Харрис выступила со своим экономическим планом «по снижению расходов для американских семей».

Уже много шума вокруг ее предложений бороться с корпоративным «ценовым манипулированием», снизить налоги для семей с детьми и предложить 25 000 долларов в качестве помощи тем, кто впервые покупает жилье. И это лишь некоторые из идей.

Хорошее, плохое и общую картину обсулили коллеги-колумнисты Эдуардо Портером и Меган МакАрдл.

Президент Джо Байден обещал, что невероятно, вернуть множество рабочих мест в обрабатывающей промышленности. Харрис обещает, что еще более невероятно, просто приказать вещам быть другими, чем они есть.

"Я съёжился, наблюдая, как умные комментаторы, которые знают лучше, делают вид, что, возможно, в этом плане взвинчивания цен что-то есть.

Например, кто может на самом деле сказать, вызвана ли инфляция избытком денег, хлюпающих по системе, или корпоративной жадностью? Нужно выслушать обе стороны!", - заявил Меган МакАрдл.

Расширенный детский налоговый кредит звучит как хорошая идея! Харрис сильно рассчитывает на «популярность».

Это интересный вопрос — это выигрышная экономическая платформа? Некоторые утверждают, что большинство этих политик не будут приняты, но это хороший посыл, чтобы победить Дональда Трампа.

Часть плана, связанная с ценообразованием, является особенно интересным примером. Очевидно, что в Америке много ненависти к высоким ценам. И многие винят в этом компании. План Харриса в этом отношении довольно туманен.

Очевидно, что план Харрис пытается справиться с глубоким гневом по поводу высоких цен. Но ведет ли этот план последнюю битву?

Опросы по взвинчиванию цен хороши в абстракции, и избиратели не следуют заумным экономическим аргументам. Но в прошлом они часто доказывали, что имеют здравый скептицизм по отношению к легким обещаниям.

Источник: washingtonpost.

Последние новости:

Летнее наступление России провалилось: эксперты спрогнозировали, как война будет идти до конца 2024 года.

Слабая политика Шольца стала проблемой для Европы: эксперты назвали главные угрозы.

Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, - военный эксперт о F-16.