Два главных кандидата, баллотировавшихся на пост президента, — Байден и Трамп — оба оказались крайне скомпрометированными фигурами переноса.

Воинственность Трампа только заставила Байдена выглядеть слабее и печальнее.

Но затем Байден отступил, и в мгновение ока бессознательная динамика переноса президентских выборов радикально изменилась.

А как насчет предыдущей женщины, баллотировавшейся на пост президента от одной из основных партий? Ну, Хиллари Клинтон так и не удалось воплотить этот архетип.

Фактически, она, казалось, вообще сопротивлялась переносу в качестве материнской фигуры («Я полагаю, я могла бы остаться дома и испечь печенье»), вместо этого опираясь на другой архетип: женщину, которая могла бы на равных участвовать в мире мужчин.

Кампания Трампа легко атаковала позицию Хиллари, представляя ее как нечестную, не ту, за кого себя выдавала.

В американском подсознании архетипический сдвиг Харрис спровоцировал, возможно, ошеломляющий поворот.

Те самые характеристики, которые давали Трампу неявное преимущество над слабым Байденом и разгневанной Хиллари Клинтон, теперь заставляют его выглядеть иррациональным, угрожающим и раздражительным рядом со спокойной, сдержанной Харрис.

Без Байдена в гонке Трамп стал более уязвимым, стареющим родителем; Харрис сильнее, моложе и энергичнее, жестче, но не иррациональнее.

И, кроме того, ее реальная история и политика, смесь консервативных и прогрессивных ценностей, усиливают архетип сильной, но сострадательной, что значительно усложняет для Трампа возможность ее пародировать или высмеивать.

Источник: slate.

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