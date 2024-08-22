Колишній президент Дональд Трамп продовжує закликати примару комунізму, схоже, ніхто в це не вірить.

Не через Дональда Трампа Республіканська партія асоціюється з червоним кольором, але мало хто з республіканців прийняв цей колір з таким ентузіазмом, як Трамп та його послідовники.

Можливо, навички брендингу Трампа перебільшені, але він зробив червоні бейсболки надзвичайно потужним політичним символом.

Для людини певного віку — 78 років — червоний у якийсь момент став міцніше асоціюватися з Радянським Союзом та комунізмом у ширшому значенні.

Те, що він приєднався до Республіканської партії лише після розпаду СРСР, ймовірно, не збіг.

«Червоною» називали людину, чия думка вважалася антитезою поглядам Сполучених Штатів, людини, яку слід викорінити з суспільства та уряду 1950-х років.

Тому цікаво спостерігати, як Трамп схиляється до ідеї про те, що країна стикається з новою комуністичною загрозою, існування якої не впевнені навіть його прихильники.

Кампанія Трампа була навмисною, щоб підкреслити ідею про те, що демократи підтримують комунізм, частково через те, на кого було спрямовано кампанію в листопаді.

На з'їзді республіканців виступив іммігрант кубинського походження, який попереджав про ризик скочування Америки в комуністичну систему, подібну до тієї, від якої він втік.

У день виборів Трамп перевершив очікування у Південній Флориді, де мешкає багато кубино-американських експатів, які й були метою цього повідомлення.

Однак до кінця 2023 року стало зрозуміло, що американці не дуже переймаються тим, що країна перебуває на межі краху в комуністичну диктатуру.

YouGov спеціально запитував американців про ймовірність такого зсуву протягом найближчих 10 років. Напрочуд великий відсоток людей відповів, що це ймовірно, але більшість людей описали таку зміну як малоймовірне або взагалі малоймовірне.

Група, яка швидше за все скаже, що це може статися, — республіканці. Але тільки чверть партії Трампа вказали, що це було певною мірою або дуже ймовірно. І це було майже за три роки президентства Байдена.

Було зазначено, що Трамп значною мірою є продуктом 1980-х, і це справедливо і тут. 1984 року найгірше, що можна було назвати людиною, було комуністом. У 2024 році це найгірше, що може вигадати Трамп.

Джерело: washingtonpost .

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