Дональд Трамп втайне злился на Брайана Кемпа — задолго до того, как обрушился на него с критикой на митинге в Атланте в этом месяце.

Оскорбленный отсутствием губернатора Джорджии на предвыборных мероприятиях и сборах средств, а также другими предполагаемыми проявлениями неуважения.

«Что случилось с Брайаном Кемпом?» — спросил Трамп своих спутников по пути обратно во Флориду с благотворительного мероприятия, которое проходило в колеблющемся штате в апреле.

По словам человека, осведомленного о ходе обсуждения, который на условиях анонимности рассказал о частном вопросе. В конце концов, Трамп сказал, что он «помог ему избраться» на конкурентных праймериз 2018 года.

Кемп пропустил сбор средств и митинг в Джорджии неделями ранее. А всего за несколько дней до этого жена Кемпа, Марти, рассказала — что она планирует написать от имени своего мужа на пост президента, а не голосовать за Трампа.

Трамп попросил помощника в самолете распечатать копию новостного репортажа. Он назвал комментарии первой леди Джорджии «ужасными» и спросил других на борту самолета, включая Майкла Уотли, председателя Национального комитета Республиканской партии, как ему следует реагировать.

Союзники Трампа, обеспокоенные тем, что вражда с популярным колеблющимся губернатором штата может повредить перспективам Трампа в штате, призвали его не давать комментарию кислорода.

Республиканцы в Джорджии в то время изо всех сил пытались еще больше ослабить напряженность между Трампом и Кемпом перед ноябрьскими выборами, в том числе на апрельском благотворительном обеде в Бакхеде, который Трамп только что посетил.

Но в этом подходе для Трампа есть риск. Если он оттолкнет более традиционных республиканских избирателей, связанных с Кемпом, это сузит путь бывшего президента к победе в Джорджии, поскольку для этого потребуется накачать базу MAGA.

Источник: politico.

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