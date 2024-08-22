Не из-за Дональда Трампа Республиканская партия ассоциируется с красным цветом, но мало кто из республиканцев принял этот цвет с таким энтузиазмом, как Трамп и его последователи.

Возможно, навыки брендинга Трампа преувеличены, но он сделал красные бейсболки необычайно мощным политическим символом.

Для человека определенного возраста — 78 лет — красный в какой-то момент стал более прочно ассоциироваться с Советским Союзом и коммунизмом в более широком смысле.

То, что он присоединился к Республиканской партии только после распада СССР, вероятно, не совпадение.

«Красным» называли человека, чье мнение считалось антитезой взглядам Соединенных Штатов, человека, которого следовало искоренить из общества и правительства 1950-х годов.

Поэтому интересно наблюдать, как Трамп склоняется к идее о том, что страна сталкивается с новой коммунистической угрозой, в существовании которой не уверены даже его сторонники.

Кампания Трампа была намеренной, чтобы подчеркнуть идею о том, что демократы поддерживают коммунизм, отчасти из-за того, на кого была нацелена кампания в ноябре.

На съезде республиканцев выступил иммигрант кубинского происхождения, предупреждавший о риске скатывания Америки в коммунистическую систему, подобную той, от которой он сбежал.

В день выборов Трамп превзошел ожидания в Южной Флориде, где проживает много кубино-американских экспатов, которые и были целью этого сообщения.

Однако к концу 2023 года стало ясно, что американцы не особо беспокоятся о том, что страна находится на грани краха в коммунистическую диктатуру.

YouGov специально спрашивал американцев о вероятности такого сдвига в ближайшие 10 лет. Удивительно большой процент людей ответил, что это вероятно, но большинство людей описали такое изменение как маловероятное или вообще маловероятное.

Группа, которая, скорее всего, скажет, что это может произойти, — республиканцы. Но только четверть партии Трампа указали, что это было в некоторой степени или очень вероятно. И это было почти через три года президентства Байдена.

Было отмечено, что Трамп в значительной степени продукт 1980-х, и это справедливо и здесь. В 1984 году худшее, что можно было назвать человеком, было коммунистом. В 2024 году это худшее, что может придумать Трамп.

Источник: washingtonpost.

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