Кандидати на пост президента Камала Харріс і Дональд Трамп знайшли рідкісну точку дотику, коли обидва запропонували скасувати податки.

Для працівників ресторанів, екскурсоводів, масажисток, всіх, хто залишає чайові, вигоди від цієї політики очевидні.

Менше податків, що, звичайно, означає більше грошей у їхніх кишенях.

Але для решти рідкісна двопартійна пропозиція несе з собою кілька пасток: менше грошей у скарбниці, несправедливий податковий кодекс і ще більше стимулів для людей грати з системою.

Більше того, експерти зазначають, що версії пропозиції Трампа та Харріс містять мало подробиць.

"Легко обіцяти щось подібне, але вони не роблять те, що є важливою частиною, а це свого роду завершення політики", - сказав Кіт Холл, економіст з праці в Mercatus Center при Університеті Джорджа Мейсона і колишній комісар Бюро трудової статистики. "Скажіть нам, як ви збираєтеся за це платити".

За оцінками Комітету з відповідального федерального бюджету вартість пропозицій складе від 100 до 250 мільярдів доларів протягом 10 років.

Навіть якщо не брати до уваги вартість, пропозиція буде масштабною зміною того, як виплачуються чайові працівникам і як функціонує податкова система США, при цьому працівники, які заробляють однакову суму грошей, платитимуть різні рівні податків.

Якщо політика стане законом, мільйони працівників будуть зацікавлені відмовитись від зарплат або погодинної оплати , щоб знизити свій прибутковий податок, а власники бізнесу, швидше за все, з радістю погодяться зменшити свої власні податки на заробітну плату.

Все це порушує одне з найспірніших питань громадянського життя: справедливість.

Джерело: fortune .

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