Кандидаты на пост президента Камала Харрис и Дональд Трамп нашли редкую точку соприкосновения, когда оба предложили отменить налоги.

Для работников ресторанов, экскурсоводов, массажисток, всех , кто оставляет чаевые, выгоды от этой политики очевидны.

Меньше налогов, что, естественно, означает больше денег в их карманах.

Но для всех остальных редкое двухпартийное предложение несет с собой несколько ловушек: меньше денег в казне, несправедливый налоговый кодекс и еще больше стимулов для людей играть с системой.

Более того, эксперты отмечают, что версии предложения Трампа и Харрис содержат мало подробностей.

«Легко обещать что-то подобное, но они не делают то, что является важной частью, а это своего рода завершение политики», — сказал Кит Холл, экономист по труду в Mercatus Center при Университете Джорджа Мейсона и бывший комиссар Бюро трудовой статистики. «Скажите нам, как вы собираетесь за это платить».

По оценкам Комитета по ответственному федеральному бюджету, стоимость предложений составит от 100 до 250 миллиардов долларов в течение 10 лет.

Даже если не брать в расчет стоимость, предложение будет представлять собой масштабное изменение того, как выплачиваются чаевые работникам и как функционирует налоговая система США, при этом работники, которые зарабатывают одинаковую сумму денег, будут платить разные уровни налогов.

Если политика станет законом, миллионы работников будут заинтересованы отказаться от зарплат или почасовой оплаты, чтобы снизить свой подоходный налог, а владельцы бизнеса, скорее всего, с радостью согласятся уменьшить свои собственные налоги на заработную плату.

Все это поднимает один из самых спорных вопросов гражданской жизни: справедливость.

Источник: fortune.

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