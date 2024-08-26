С момента вступления в гонку в конце июля Харрис сравнялась с Трампом в опросах в колеблющихся штатах и ​​вышла в лидеры.

Республиканцы были заметны в каждом из четырех вечеров, часто во время ключевых выступлений, чтобы представить смелые доводы в пользу Камалы Харрис как необходимой для сохранения демократии против того, что бывший президент Дональд Трамп может сделать со вторым сроком.

Их участие подчеркивает значительные усилия, направленные на то, чтобы склонить на свою сторону избирателей Республиканской партии, разочарованных лидерством Трампа.

Кульминацией этого стало выступление в четверг вечером бывшего представителя Адама Кинзингера из Иллинойса, республиканца, который работал в комитете 6 января и сказал, что «обман и бесчестье» Трампа привели к осаде Капитолия.

С момента вступления в гонку в конце июля Харрис сравнялась с Трампом в опросах в спорных штатах и ​​вышла в лидеры по средним показателям общенациональных опросов , поддержанная ростом поддержки независимых избирателей в пользу Харрис.

Результаты опроса Gallup , опубликованные в четверг, показали, что ее рейтинги благосклонности среди независимых избирателей подскочили до 41% с 28% в июне. Ее благосклонность среди республиканцев осталась стабильной на уровне 5%.

Трамп неоднократно очернял республиканцев, голосовавших за Никки Хейли , своего соперника на праймериз Республиканской партии, и пренебрежительно отзывался о умеренных республиканцах как о RINOS, республиканцах только по названию.

Кампания Харрис считает, что это создает им возможность достучаться до консервативных избирателей, которые теперь чувствуют себя отчужденными.

«В то время как Дональд Трамп продолжает нападать на умеренных и независимых, кампания Харрис-Уолц ясно дала понять, что в нашей коалиции есть место для избирателей, которые отвергают экстремизм Дональда Трампа и хотят защитить нашу демократию», — говорит представитель кампании Харрис.

Команда Харрис надеется развить этот импульс среди независимых избирателей и даже добиться расположения республиканцев, разочарованных Трампом.

Источник: time.

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